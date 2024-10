Inter, non solo Asllani: Dumfries scavalca Darmian? Uno favorito – CdS (Di domenica 27 ottobre 2024) L’Inter si prepara ad affrontare la Juventus nel “Derby d’Italia,” ma Simone Inzaghi ha ancora alcuni dubbi sulla formazione. Oltre quello su Asllani, il Corriere dello Sport si concentra anche sulla fascia destra, con il ballottaggio tra Dumfries e Darmian. FASCIA DESTRA – In vista di Inter-Juventus, nonostante Matteo Darmian stia bene e sia “fresco”, avendo riposato nel recente match di Champions League contro lo Young Boys, sembra che la scelta del tecnico nerazzurro penda verso Denzel Dumfries. L’olandese, grazie alla condizione fisica in crescita e alla sua maggiore fisicità, potrebbe rivelarsi prezioso contro una Juventus che punta su un gioco aggressivo e fisico. Un ulteriore aspetto che potrebbe influire sulla scelta è la situazione dei terzini sinistri. Inter-news.it - Inter, non solo Asllani: Dumfries scavalca Darmian? Uno favorito – CdS Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 27 ottobre 2024) L’si prepara ad affrontare la Juventus nel “Derby d’Italia,” ma Simone Inzaghi ha ancora alcuni dubbi sulla formazione. Oltre quello su, il Corriere dello Sport si concentra anche sulla fascia destra, con il ballottaggio tra. FASCIA DESTRA – In vista di-Juventus, nonostante Matteostia bene e sia “fresco”, avendo riposato nel recente match di Champions League contro lo Young Boys, sembra che la scelta del tecnico nerazzurro penda verso Denzel. L’olandese, grazie alla condizione fisica in crescita e alla sua maggiore fisicità, potrebbe rivelarsi prezioso contro una Juventus che punta su un gioco aggressivo e fisico. Un ulteriore aspetto che potrebbe influire sulla scelta è la situazione dei terzini sinistri.

