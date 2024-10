Lanazione.it - Il patto per l’arte salva il circolo. Base e la casa del popolo riaprono: "Una vittoria per San Niccolò"

(Di domenica 27 ottobre 2024) di Olga Mugnaini ‘’ ha perso la sede, ma ha vinto l’intero quartiere. Il collettivo di artisti nato nel 1998 con uno spazio in via San, dopo 26 anni è stato sfrattato a causa dell’aumento del canone di affitto. Ma quella che sembrava la fine di una gloriosa avventura d’arte contemporanea, è diventata invece un’occasione di riscatto per l’intera zona dell’Oltrarno, che ha fatto rete per difendere questo patrimonio. A cominciare dalladel, proprio di fronte all’ex galleria di, forse l’ultima rimasta in città, che adesso mette a disposizione i locali per ospitare gli artisti e le loro opere.