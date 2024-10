Quotidiano.net - Il nuovo Duster ha più grinta e un ibrido al top

(Di domenica 27 ottobre 2024) di Francesco Forniatto terzo, muscoli, tecnologia con un rapporto qualità/prezzo sempre elevato. La terza generazione del modello più rappresentativo di Dacia, venduto in 2,2 milioni di esemplari, dei quali oltre 300.000 in Italia, mette sul piatto novità su tutta la linea. Dalla serie d’esordio del 2010, passando per la seconda del 2017, conil prestigio di Dacia è progressivamente cresciuto, svincolando il marchio dall’abbinamento con il concetto di low cost.III è l’alfiere delcorso. Lo stile trae ispirazione dal prototipo della nuova Bigster. Le linee sono sobrie ma solide,è identificabile, ma più basso (1,66 metri contro 1.69) e filante mantenendo quasi inalterata la lunghezza, 4,34 metri. La linea di cintura è più alta, conferendo una maggiore sensazione di protezione ai passeggeri.