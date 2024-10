Iodonna.it - Il nostro Paese all'ultimo posto nelle classifiche dal 1990 al 2020 riguardo all'andamento dei salari medi...

(Di domenica 27 ottobre 2024) Serena Dandini (foto di Gianmarco Chieregato). Una quindicina d’anni fa in un dibattito televisivo (che da allora cerco accuratamente di evitare) mi capitò di “scontrarmi” con un esponente politico di destra innervosito, anzi proprio inalberato, da alcune mie affermazioni che ritenevo di totale banalità. In sintesi, mi ero permessa di affermare che continuando con le politiche economiche in atto nel mondo i ricchi sarebbero stati sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri, creando un divario incolmabile che avrebbe peggiorato le condizioni di tutti sul pianeta. Mi accusò di essere una menagramo, la solita pessimista di sinistra ecc, ecc. Purtroppo in quella sventurata serata non avevo accanto a me Riccardo Staglianò che avrebbe spiegato con proprietà di linguaggio quello che io forse troppo ingenuamente cercavo di esporre.