Ilrestodelcarlino.it - Il ’Le Fonti’ punta all’Europa: "Qui tanti turisti del golf"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) È il nord Europa la nuova frontiera del turismoistico per il ’Ledi Castel San Pietro. A testimoniarlo sono i numeri degli approdi al club castellano nell’ultimo anno, che certificano appunto come ‘l’onda del nord’ non solo abbia cominciato a lambire le coste del Sillaro, ma sia un’onda da cavalcare il più possibile, magari stringendo quanto prima nuovi accordi con lo sguardo rivolti al futuro prossimo. Assicura, il presidente del ’LeIvano Serrantoni, che "sono stati sempre più negli ultimi mesi gli arrivi di appassionatiisti dal nord Europa. Arrivano in molti dalla Svezia, poi danesi e una buona presenza anche di olandesi". Quel che può apparire curioso, ma neppure troppo per chi conosce la realtà dell’alta Europa, è come approdino in città. "La larga maggioranza arriva in camper.