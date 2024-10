Ilrestodelcarlino.it - Il Comune diserta l’incontro sulle varianti

(Di domenica 27 ottobre 2024) Il centrodestra si tiene alla larga dalorganizzato ieri pomeriggio al bar Cinciallegra dal comitato che ha raccolto 4.000 firme per dire no alleurbanistiche Cristallo e Agriforest. Nessun consigliere comunale e nemmeno il sindaco hanno partecipato, lasciando che a confrontarsi con i cittadini presenti fossero soltanto esponenti della minoranza consiliare. I promotori della petizione bipartisan avevano invitato tutti, per discutere i due progetti alla vigilia della della convocazione commissione consiliare urbanistica che li dovrà esaminare e del consiglio comunale che verrà convocato per il voto sulla adozione definitiva. In proposito, il comitato delle firme chiederà all’amministrazione che il consiglio venga organizzato in locali più capienti della sala di via Buozzi, perché tutti i firmatari della petizione verranno infirmati e invitati ad assistere.