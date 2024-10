Lanazione.it - I produttori e le sfide da vincere

(Di domenica 27 ottobre 2024) Dalla vendemmia all’olio extra vergine d’oliva. Abbastanza soddisfatti gli olivicoltori anche se prima di mettersi al lavoro alla raccolta delle olive alzano gli occhi al cielo per capire cosa riserva il meteo inquesti giorni. Raccolta a singhiozzo, per le piogge ma, dicono, "di buona quantità e qualità grazie alle temperature più basse rispetto alla media stagionale che permettono di mantenere la freschezza del frutto". Fra i primi commenti sul nuovo olio non può mancare il pensiero della presidente toscana di Coldiretti Letizia Cesani, che maneggia le eccellenze della terra fra vigneti e gli oliveti di famiglia a due passi dalle torri. Presidente questa raccolta? "Le piogge abbondanti dell’autunno fanno registrare rese contenute, ma i primi quintali franti all’inizio della stagione olivicola ci confortano con prodotti di ottima qualità.