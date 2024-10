FC 25, EA sta bannando utenti per questo motivo (Di domenica 27 ottobre 2024) Negli ultimi giorni, un numero imprecisato di giocatori PC di EA Sports FC 25 hanno ricevuto una notifica di ban permanente dal gioco, perdendo l’accesso online. EA ha adottato una linea dura contro chi tenta di manipolare il sistema nella modalità competitiva, inclusa la Weekend League (WL). Se anche tu partecipi a questa modalità, ti consigliamo di leggere attentamente per evitare lo stesso destino. Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni! Perché EA sta bannando gli utenti? Prenota ora la nuova playstation 5 pro su amazon I ban sono scattati per violazioni specifiche del regolamento di gioco. EA ha spiegato che l’uso di software esterni, la modifica del client di gioco, lo sfruttamento di glitch o bug, e il farming illegittimo di premi sono considerati metodi di cheating. Imiglioridififa.com - FC 25, EA sta bannando utenti per questo motivo Leggi tutta la notizia su Imiglioridififa.com (Di domenica 27 ottobre 2024) Negli ultimi giorni, un numero imprecisato di giocatori PC di EA Sports FC 25 hanno ricevuto una notifica di ban permanente dal gioco, perdendo l’accesso online. EA ha adottato una linea dura contro chi tenta di manipolare il sistema nella modalità competitiva, inclusa la Weekend League (WL). Se anche tu partecipi a questa modalità, ti consigliamo di leggere attentamente per evitare lo stesso destino. Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni! Perché EA stagli? Prenota ora la nuova playstation 5 pro su amazon I ban sono scattati per violazioni specifiche del regolamento di gioco. EA ha spiegato che l’uso di software esterni, la modifica del client di gioco, lo sfruttamento di glitch o bug, e il farming illegittimo di premi sono considerati metodi di cheating.

