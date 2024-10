Escursionista recuperata d'emergenza con l'elicottero nella valle dei Calanchi (Di domenica 27 ottobre 2024) I vigili del fuoco di Gradoli, in collaborazione con il soccorso alpino, sono intervenuti nel pomeriggio al recupero di un'Escursionista romana in difficoltà durante un'escursione nella valle dei Calanchi tra Lubriano e Bagnoregio. La donna 44enne è stata recuperata con il verricello Viterbotoday.it - Escursionista recuperata d'emergenza con l'elicottero nella valle dei Calanchi Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) I vigili del fuoco di Gradoli, in collaborazione con il soccorso alpino, sono intervenuti nel pomeriggio al recupero di un'romana in difficoltà durante un'escursionedeitra Lubriano e Bagnoregio. La donna 44enne è statacon il verricello

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cronica carenza di personale - un corso per diventare operatori socio-sanitari nella Valle del Savio - Nuova edizione del corso per diventare Operatori socio-sanitari (Oss) nei Comuni della Valle del Savio. Vista la cronica carenza di personale socio sanitario che affligge il settore dei servizi per non autosufficienti, in particolare per i servizi ... (Cesenatoday.it)

Tragico incidente nella valle dell’esaro : morto un uomo e due feriti sulla statale 283 - Facebook WhatsApp Twitter Un drammatico evento ha scosso la Valle dell’Esaro, situata in provincia di Cosenza, dove un incidente stradale ha portato alla morte di un uomo e ha lasciato due persone ferite. Il sinistro ha avuto luogo sulla ... (Gaeta.it)

Escursionista sfinita viene recuperata dall'elicottero, il soccorso alpino assiste il resto del gruppo in difficoltà a rientrare dalla gita - CHIES D'ALPAGO. Un'escursionista è andata in difficoltà, ormai sfinita non era più in grado di proseguire la gita. Una 51enne è stata soccorsa dall'elicottero e portata all'ospedale. L'allerta è scatt ... (ildolomiti.it)

Escursionista troppo stanca per proseguire lungo il sentiero, recuperata dall'elicottero del Suem - CHIES D'ALPAGO (BELLUNO) - Troppo stanca per proseguire, la donna è stata recuperata da un elicottero del soccorso alpino. Questo pomeriggio, 27 ottobre, una 51enne di San Donà ... (ilgazzettino.it)

Escursionista salvato in ipotermia sul Monviso a 2900 metri - Era stato lui stesso a lanciare l'allarme intorno all'una di notte, dicendo di non essere in grado di proseguire in direzione del bivacco Berardo ... (quotidianopiemontese.it)

Escursionista stremato recuperato nella notte dai vigili del fuoco a Borzonasca - Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco nella notte per recuperare un escursionista che, stremato, non riusciva più a camminare. Era già passata la mezzanotte quando l’uomo, un 70enne tedesco, è ... (radioaldebaran.it)