"E sarà un bel souvenir, una fotografia", ecco lo scatto di Ligabue a Scilla (Di domenica 27 ottobre 2024) Dopo un concerto memorabile al teatro Cilea di Reggio Calabria, Luciano Ligabue ha voluto godersi un momento di tranquillità sulla Costa Viola, lasciandosi incantare dai colori e dai profumi autunnali del mare calabrese. L’artista emiliano, amato per la sua capacità di unire il rock e la poesia Reggiotoday.it - "E sarà un bel souvenir, una fotografia", ecco lo scatto di Ligabue a Scilla Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Dopo un concerto memorabile al teatro Cilea di Reggio Calabria, Lucianoha voluto godersi un momento di tranquillità sulla Costa Viola, lasciandosi incantare dai colori e dai profumi autunnali del mare calabrese. L’artista emiliano, amato per la sua capacità di unire il rock e la poesia

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fotografia Europea. Il festival compie 20 anni. Sarà un’edizione in grande - Come sempre, anche quest’anno la città approfitterà del clima culturale che soffia da Fotografia Europea per fare bella mostra di sé, grazie al circuito Off, il progetto che nasce dalla ... (msn.com)

Gli inizi: i molteplici lavori prima di diventare cantautore - intonando diversi brani tra cui Sogni di rock ‘n’ roll e Sarà un bel souvenir. Il primo traguardo importante arriva nel 1988, anno in cui il gruppo vince la competizione Terremoto Rock ... (rollingstone.it)

Non è un bel Souvenir. Il Tar non fa sconti al bar simbolo del porto: "Abusi da demolire" - Rischia parecchio il bar Souvenir, lo storico locale del porto di Rimini, dopo la sentenza del Tar che ha rigettato il ricorso della società di gestione dell’attività, condannandola anche a a ... (msn.com)

Fujifilm sarà presente al Big Event della fotografia a Milano - FUJIFILM Italia annuncia la sua partecipazione al Big Event, la manifestazione fotografica che si terrà il 19 e 20 ottobre 2024 negli spazi di Superstudio, in via Tortona 27 a Milano FUJIFILM Italia ... (tuttotek.it)