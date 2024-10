Ilrestodelcarlino.it - Cultura, Pesaro adesso punta all’Europa

(Di domenica 27 ottobre 2024), 27 ottobre 2024 – Con lo sguardo proiettato al futuro,lancia la sua candidatura insieme a Urbino e tutti i comuni della provincia, a Capitale europea della2033. La formula, già collaudata in questo anno da Capitale italiana dellacon importanti risultati in termini di eventi organizzati e presenze, è quella della Capitale al quadrato, in cui a turno, i Comuni della provincia sono diventati Capitale insieme a, presentando a loro volta eventi ed iniziative. Un progetto capillare, che ha permesso di coinvolgere tutto il territorio, dalla costa all’entroterra, su cuipunterà nuovamente per centrare la nomina a Capitale europea 2033.