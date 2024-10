Davidemaggio.it - Costamagna smentisce Friedman: “Non mi sono mai sognata di urlare né davanti né dietro le quinte”

Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Il fumantino Alancontinua a far discutere anche a distanza. Giusto una settimana fa, vi davamo conto del duro scontro tra il concorrente di Ballando con le Stelle e una redattrice del programma. Notizia citata da Selvaggia Lucarelli proprio nella puntata di ieri sera: Veniamo da una settimana di, diciamo così,-gate.girate voci, su di te, sul tuo conto. Hai qualcosa da dire a tua discolpa?. Il giornalista, anziché limitarsi a specificare di essersi scusato con la diretta interessata (“E’ una persona squisita non meritava questo”, ha detto), ha preferito buttarla in caciara, coinvolgendo la vincitrice di due anni fa di Ballando: Luisella