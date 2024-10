Che cos’è la contrast makeup theory e perché è in trend su TikTok (Di domenica 27 ottobre 2024) Negli ultimi tempi, il “contrast makeup” è diventato uno dei trend più discussi sui social, conquistando il pubblico con un approccio unico e personalizzato alla bellezza. Ideato dalla makeup artist francese Alieenor, questo metodo si basa sul livello di contrasto naturale tra capelli, occhi e carnagione per valorizzare al massimo i tratti del viso, creando un look armonioso e naturale. Scopriamo insieme come funziona questo trend e come adattarlo al proprio stile. cos’è il contrast makeup? L’idea del makeup a contrasto ruota intorno al concetto di equilibrio tra le caratteristiche naturali del viso. Piuttosto che concentrare l’attenzione su un’unica parte del viso, questa tecnica mira a creare un look d’insieme, tenendo in considerazione il tono della pelle, il colore dei capelli e quello degli occhi. Metropolitanmagazine.it - Che cos’è la contrast makeup theory e perché è in trend su TikTok Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Negli ultimi tempi, il “” è diventato uno deipiù discussi sui social, conquistando il pubblico con un approccio unico e personalizzato alla bellezza. Ideato dallaartist francese Alieenor, questo metodo si basa sul livello dio naturale tra capelli, occhi e carnagione per valorizzare al massimo i tratti del viso, creando un look armonioso e naturale. Scopriamo insieme come funziona questoe come adattarlo al proprio stile.il? L’idea delo ruota intorno al concetto di equilibrio tra le caratteristiche naturali del viso. Piuttosto che concentrare l’attenzione su un’unica parte del viso, questa tecnica mira a creare un look d’insieme, tenendo in considerazione il tono della pelle, il colore dei capelli e quello degli occhi.

