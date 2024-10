Cena a base di funghi: muore una 44enne, ricoverato il fidanzato (Di domenica 27 ottobre 2024) Tragedia a Propata, nell'entroterra genovese. Una donna di 44 anni è morta a causa di un'intossicazione da funghi. ricoverato in ospedale anche il fidanzato, che non sembra però essere in pericolo di vita. La donna si è sentita male nella notte ed è stato lo stesso fidanzato a chiamare i Genovatoday.it - Cena a base di funghi: muore una 44enne, ricoverato il fidanzato Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Tragedia a Propata, nell'entroterra genovese. Una donna di 44 anni è morta a causa di un'intossicazione dain ospedale anche il, che non sembra però essere in pericolo di vita. La donna si è sentita male nella notte ed è stato lo stessoa chiamare i

