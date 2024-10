Calcio, Serie A: Fiorentina-Roma 5-1 (Di domenica 27 ottobre 2024) 22.37 La Fiorentina travolge la Roma: al 'Franchi' un 5-1 clamoroso che porta la Viola a 16 punti al passo con Atalanta e Lazio. I giallorossi si fermano a 10. Beltran suggerisce, Kean segna col mancino (9'). Celik atterra Bove, Beltran trasforma il rigore (17').Koné accorcia con un destro potente (39').Kean ristabilisce subito le distanze (41'). Parte la ripresa e la Fiorentina cala il poker con Bove che, servito da Adli, trafigge Svilar (52'). Hermoso prende il secondo giallo, Roma in dieci al 65'. L'autogol di Hummels fa 5-1 (71'). Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di domenica 27 ottobre 2024) 22.37 Latravolge la: al 'Franchi' un 5-1 clamoroso che porta la Viola a 16 punti al passo con Atalanta e Lazio. I giallorossi si fermano a 10. Beltran suggerisce, Kean segna col mancino (9'). Celik atterra Bove, Beltran trasforma il rigore (17').Koné accorcia con un destro potente (39').Kean ristabilisce subito le distanze (41'). Parte la ripresa e lacala il poker con Bove che, servito da Adli, trafigge Svilar (52'). Hermoso prende il secondo giallo,in dieci al 65'. L'autogol di Hummels fa 5-1 (71').

Calcio, Serie A: Fiorentina-Roma 5-1

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A Roma ci sono riusciti a fare fuori Juric. La squadra assiste al 5-1 della Fiorentina Fiorentina-Roma 5-1. Partita da mostrare nelle scuole calcio per far vedere com’è che non ci si comporta su un campo di calcio. La difesa della Roma si è ... (Ilnapolista.it)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 78' GOSENS! Tiro potente del tedesco sul primo palo, Svilar nega il 6-1 megttendo in corner. 78' Partita che ormai è virtualmente chiusa, Roma che adesso cerca solo di non prendere altri gol. 73' ... (Firenzetoday.it)

Fiorentina-Roma è il posticipo che chiude la nona giornata della Serie A 2024/25: calcio d`inizio alle 20.45, dirige l`incontro Simone ... (msn.com)

La Fiorentina per continuare il suo periodo positivo, la Roma per dare e darsi certezze: chiude la nona giornata di Serie A la sfida del Franchi tra la squadra di Palladino e quella di Juric. Dal pre ... (corrieredellosport.it)

Match pirotecnico al Franchi. La Fiorentina passa in vantaggio al 9' con Kean, bravissimo a sfruttare un'ottima combinazione con Beltran. Celik sbaglia poi un disimpegno e regala un rigore, per fallo ... (sport.sky.it)