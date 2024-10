Bufera Inter-Juve, sta succedendo di tutto: polemiche roventi (Di domenica 27 ottobre 2024) Si sta giocando in questi minuti lo scontor diretto tra l’Inter e la Juve, ma già bisogna registrare tantissime polemiche. Dopo la vittoria di ieri del Napoli di Antonio Conte contro il Lecce, di fatto, ora si attende la risposta dell’Inter e della Juve. Queste due squadre, infatti, si stanno sfidando da qualche minuto allo Stadio San Siro e già stanno dando tantissimo spetaccolo. Bufera Inter-Juve, sta succedendo di tutto: polemiche roventi (LaPresse) tvplay.itBasti pensare che già sono stati realizzati ben tre gol. A sbloccare il match è stata l’Inter, grazie ad un rigore (concesso per un fallo di Danilo su Marcus Thuram) realizzato da Piotr Zielinzi. La Juventus, però, non si è persa d’animo ed ha pareggiato subito con un gol realizzato da Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo, di fatto, ha sfruttato alla perfezione sia un gran lancio di Cabal che il bellissimo assist di McKennie. Tvplay.it - Bufera Inter-Juve, sta succedendo di tutto: polemiche roventi Leggi tutta la notizia su Tvplay.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Si sta giocando in questi minuti lo scontor diretto tra l’e la, ma già bisogna registrare tantissime. Dopo la vittoria di ieri del Napoli di Antonio Conte contro il Lecce, di fatto, ora si attende la risposta dell’e della. Queste due squadre, infatti, si stanno sfidando da qualche minuto allo Stadio San Siro e già stanno dando tantissimo spetaccolo., stadi(LaPresse) tvplay.itBasti pensare che già sono stati realizzati ben tre gol. A sbloccare il match è stata l’, grazie ad un rigore (concesso per un fallo di Danilo su Marcus Thuram) realizzato da Piotr Zielinzi. Lantus, però, non si è persa d’animo ed ha pareggiato subito con un gol realizzato da Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo, di fatto, ha sfruttato alla perfezione sia un gran lancio di Cabal che il bellissimo assist di McKennie.

