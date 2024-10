.com - Basket Serie B Interregionale / Senigallia cade male a Perugia

(Di domenica 27 ottobre 2024) Il Val di Ceppo dell’ex Filippetti vince con merito 93-67, 27 Ottobre 2024 – Una brutta Goldengascede nettamente al Val di Ceppo allenato dall’ex Paolo Filippetti che si impone largamente 93-67 distanziando i biancorossi e salendo a quota 8, mentre la squadra di Petitto, reduce da due vittorie consecutive, si ferma e resta a 6. Si sapeva che sarebbe stato un match difficile perché gli umbri tradizionamente in casa sono un osso durissimo per tutti ma la Goldengas non c’è proprio stata dovendo inseguire fin dal principio e chiudendo sotto già in doppia cifra pure il primo quarto (28-18).