Andrea Bocelli | Duets festeggia 30 anni di carriera con una parata di stelle

(Di domenica 27 ottobre 2024) «Mescolare le voci, mescolare le vibrazioni, è per me un'esperienza molto emozionante, sensuale e spirituale allo stesso tempo. Qualcosa di intimo e profondo si instaura tra le due voci che cantano in duetto. Noi cantanti siamo alla costante ricerca di colleghi capaci di dare vita a questa alchimia». Parola di, il nostro tenore operatic pop più famoso al mondo, che oggi celebra 30die di successi internazionali con il nuovo album(Decca /Universal Music), che riunisce molte delle collaborazioni più amate di questi ultimi tre decenni in una raccolta di 36 tracce, con alcuni duetti inediti, che abbraccia tutto il percorso artistico del cantante toscano.