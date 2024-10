Al Jazeera, tre giornalisti uccisi a Gaza, 180 in un anno (Di domenica 27 ottobre 2024) Ci sono anche tre giornalisti tra le otto persone uccise oggi in un attacco aereo israeliano su una scuola nel campo profughi di Shati, a ovest di Gaza City. Lo riferisce Al Jazeera online, citando i nomi dei tre reporter - Hamza Abu Selmeyeh, Saed Redwan e Haneen Baroud - e precisando che il numero totale dei reporter uccisi a Gaza dal 7 ottobre dell'anno scorso sale così a 180, secondo un conteggio della stessa emittente. Quotidiano.net - Al Jazeera, tre giornalisti uccisi a Gaza, 180 in un anno Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 27 ottobre 2024) Ci sono anche tretra le otto persone uccise oggi in un attacco aereo israeliano su una scuola nel campo profughi di Shati, a ovest diCity. Lo riferisce Alonline, citando i nomi dei tre reporter - Hamza Abu Selmeyeh, Saed Redwan e Haneen Baroud - e precisando che il numero totale dei reporterdal 7 ottobre dell'scorso sale così a 180, secondo un conteggio della stessa emittente.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Al Jazeera, tre giornalisti uccisi a Gaza, 180 in un anno - ROMA, 27 OTT - Ci sono anche tre giornalisti tra le otto persone uccise oggi in un attacco aereo israeliano su una scuola nel campo profughi di Shati, a ovest di Gaza City. Lo riferisce Al Jazeera onl ... (messaggeroveneto.gelocal.it)

Tre giornalisti uccisi da un missile israeliano nel sud del Libano. Beirut: â€śÈ un crimine di guerra” - Il raid ha colpito nella cittadina drusa di Hasbaya una residenza nota come base d’appoggio per i cronisti. I reporter erano di tv vicine a Hezbollah ... (repubblica.it)

Raid israeliani in Libano: uccisi tre giornalisti - Tre giornalisti uccisi in un raid israeliano in Libano: l'attacco apparentemente mirato contro il loro alloggio, nella zona meridionale di Hasbaiyya. (corrierenazionale.it)

Tre giornalisti sono stati uccisi in un attacco israeliano nel sud del Libano - L’agenzia statale libanese ha detto che tre giornalisti sono stati uccisi in un attacco israeliano sul distretto di Hasbaya, nel sud est del Libano, dove alloggiano giornalisti sul campo di vari organ ... (ilpost.it)