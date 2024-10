Adele nota Celine Dion tra il pubblico e scoppia in lacrime (Di domenica 27 ottobre 2024) Adele nota Celine Dion tra il pubblico del suo concerto a Las Vegas e corre ad abbracciarla scoppiando in lacrime L'articolo Adele nota Celine Dion tra il pubblico e scoppia in lacrime proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Adele nota Celine Dion tra il pubblico e scoppia in lacrime Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di domenica 27 ottobre 2024)tra ildel suo concerto a Las Vegas e corre ad abbracciarlando inL'articolotra ilinproviene da Novella 2000.

