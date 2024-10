A Roma ci sono riusciti a fare fuori Juric. La squadra assiste al 5-1 della Fiorentina (Di domenica 27 ottobre 2024) A Roma ci sono riusciti a fare fuori Juric. La squadra assiste al 5-1 della Fiorentina Fiorentina-Roma 5-1. Partita da mostrare nelle scuole calcio per far vedere com’è che non ci si comporta su un campo di calcio. La difesa della Roma si è puntualmente aperta agli attacchi della Fiorentina come davanti a Mosé. Raramente si è visto su un campo di calcio quello che si è visto questa sera a Firenze. Dove i giallorossi sono riusciti a subire due gol dopo 17 minuti. Juric, il povero Juric, ha provato a sottrarsi al destino con due destinazioni attorno alla mezz’ora. Evidente segnale che il campo stava mostrando qualcosa di anomalo. fuori Cristante e Angelino, dentro Koné e Zalewski. Non a caso, è proprio Koné a segnare il 2-1 sette minuti dopo. A questo punto va in scena il delitto perfetto. Due minuti e la Fiorentina è liberissima di entrare in area e di segnare il 3-1 a porta vuota. Ilnapolista.it - A Roma ci sono riusciti a fare fuori Juric. La squadra assiste al 5-1 della Fiorentina Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Aci. Laal 5-15-1. Partita da mostrare nelle scuole calcio per far vedere com’è che non ci si comporta su un campo di calcio. La difesasi è puntualmente aperta agli attacchicome davanti a Mosé. Raramente si è visto su un campo di calcio quello che si è visto questa sera a Firenze. Dove i giallorossia subire due gol dopo 17 minuti., il povero, ha provato a sottrarsi al destino con due destinazioni attorno alla mezz’ora. Evidente segnale che il campo stava mostrando qualcosa di anomalo.Cristante e Angelino, dentro Koné e Zalewski. Non a caso, è proprio Koné a segnare il 2-1 sette minuti dopo. A questo punto va in scena il delitto perfetto. Due minuti e laè liberissima di entrare in area e di segnare il 3-1 a porta vuota.

A Roma ci sono riusciti a fare fuori Juric. La squadra assiste al 5-1 della Fiorentina

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

(Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2024 "Questa serie entrerà nelle vostre vite, come è entrata nella mia. Non riuscivo ad andare e non ce la facevo senza di Carlo. Insomma in questa serie ci sono anche io" così Stefania Rocca sul red carpet della ... (Iltempo.it)

(Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2024 "Questa serie entrerà nelle vostre vite, come è entrata nella mia. Non riuscivo ad andare e non ce la facevo senza di Carlo. Insomma in questa serie ci sono anche io" così Stefania Rocca sul red carpet della ... (Liberoquotidiano.it)

Francesco Totti ancora in Serie A. Nessuno scherzo, nessuna boutade, lo storico capitano e bandiera della Roma ha confermato ancora una ... (msn.com)

Esiste un rione romano abitato da romani? Forse Testaccio, San Saba? Se non un rione, un quartiere: Parioli? Eur? Dove posso pregare, dove posso cenare, dove posso pernottare senza sentirmi straniero? (ilfoglio.it)

Un convegno dedicato alla rigenerazione e tutela delle sale, che nella Capitale chiudono sempre più frequentemente o vengono trasformate in altro. La mappa ... (romatoday.it)