Wta Jiujiang 2024: montepremi e prize money (Di sabato 26 ottobre 2024) Il montepremi e il prize money del Wta 250 di Jiujiang 2024, torneo in programma sul cemento dal 28 ottobre al 3 novembre. La ceca Marie Bouzkova guida il seeding, seguita dalla spagnola Jessica Bouzas Maneiro e dalla cinese Yafan Wang. Ai nastri di partenza due tenniste azzurre: Lucia Bronzetti e Martina Trevisan. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA. ENTRY LIST PROGRAMMA E COPERTURA TV montepremi WTA Jiujiang 2024 PRIMO TURNO – € 2.675 (1 punto) OTTAVI DI FINALE – € 3.739 (30 punti) QUARTI DI FINALE – € 6.117 (54 punti) SEMIFINALE – € 10.747 (98 punti) FINALE – € 19.282 (163 punti) VINCITRICE – € 32.631 (250 punti) Wta Jiujiang 2024: montepremi e prize money SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Ile ildel Wta 250 di, torneo in programma sul cemento dal 28 ottobre al 3 novembre. La ceca Marie Bouzkova guida il seeding, seguita dalla spagnola Jessica Bouzas Maneiro e dalla cinese Yafan Wang. Ai nastri di partenza due tenniste azzurre: Lucia Bronzetti e Martina Trevisan. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA. ENTRY LIST PROGRAMMA E COPERTURA TVWTAPRIMO TURNO – € 2.675 (1 punto) OTTAVI DI FINALE – € 3.739 (30 punti) QUARTI DI FINALE – € 6.117 (54 punti) SEMIFINALE – € 10.747 (98 punti) FINALE – € 19.282 (163 punti) VINCITRICE – € 32.631 (250 punti) WtaSportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Hontama vs. Wei Live Stream & TV Channel, October 27 - Preview the Mai Hontama vs. Sijia Wei match with Jiangxi Open TV channel, live stream, match info, and H2H stats ... (sfgate.com)

Sports on TV for Sunday, Oct. 27 - ABC — Formula 1: The Mexico Grand Prix, Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexico City NBC — NASCAR Cup Series: The Straight Talk Wireless 400, Playoffs - Round of 8, Homestead-Miami Speedway, Homestead, ... (ksl.com)

Bouzkova vs. Eala Live Stream & TV Channel, October 27 - No. 47-ranked Marie Bouzkova will face No. 147 Alexandra Eala in the Jiangxi Open Round of 32 on Sunday, October 27. Catch live tennis on Tennis Channel on Fubo. Bouzkova dropped her last match, - ... (sfgate.com)

Overseas Chinese media delegations gather in Jiangxi - A report from Jiangxi International Communication Center(JXICC):On the morning of October 14, the Walk in China-2024 Overseas Chinese Media Senior Leaders Tour of Jiangxi started at the Jiangxi Daily ... (en.antaranews.com)