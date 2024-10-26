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Viabilità Roma Regione Lazio del 26-10-2024 ore 10 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 26-10-2024 ore 10:30 (Di sabato 26 ottobre 2024) Viabilità DEL 26 OTTOBRE 2024 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio UN INVITO ALL’ ATTENZIONE SULLA A1 Roma-NAPOLI, DOVE E’ SEGNALATA NEBBIA A BANCHI TRA VALMONTONE E ANAGNI CON VISIBILITA’ A 100 METRI; NEBBIA SEGNALATA ANCHE SULLA A24 Roma-TERAMO TRA VICOVARO MANDELA E L’AQUILA OVEST, ANCHE QUI RACCOMANDIAMO PRUDENZA; PASSIAMO AGLI EVENTI IN PROGRAMMA SUL TERRITORIO: AD ALATRI, IN PROVINCIA DI FROSINONE, OGGI SI SVOLGE LA 6° EDIZIONE DELLA GARA CICLISTICA TROFEO SFIZI E DELIZIE: A PARTIRE DALLE 15.00 E FINO A CESSATE ESIGENZE SRANNO CHIUSE AL TRANSITO VEICOLARE VIA COLLE DEL PAPA, VIA TERMINI DI ALATRI E ALTRE STRADE COMUNALI INTERESSATE DAL PASSAGGIO DEGLI ATLETI IN GARA, ATTENZIOEN ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.
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