Viabilità Roma Regione Lazio del 26-10-2024 ore 10 | 30

(Di sabato 26 ottobre 2024)DEL 26 OTTOBREORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INVITO ALL’ ATTENZIONE SULLA A1-NAPOLI, DOVE E’ SEGNALATA NEBBIA A BANCHI TRA VALMONTONE E ANAGNI CON VISIBILITA’ A 100 METRI; NEBBIA SEGNALATA ANCHE SULLA A24-TERAMO TRA VICOVARO MANDELA E L’AQUILA OVEST, ANCHE QUI RACCOMANDIAMO PRUDENZA; PASSIAMO AGLI EVENTI IN PROGRAMMA SUL TERRITORIO: AD ALATRI, IN PROVINCIA DI FROSINONE, OGGI SI SVOLGE LA 6° EDIZIONE DELLA GARA CICLISTICA TROFEO SFIZI E DELIZIE: A PARTIRE DALLE 15.00 E FINO A CESSATE ESIGENZE SRANNO CHIUSE AL TRANSITO VEICOLARE VIA COLLE DEL PAPA, VIA TERMINI DI ALATRI E ALTRE STRADE COMUNALI INTERESSATE DAL PASSAGGIO DEGLI ATLETI IN GARA, ATTENZIOEN ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.