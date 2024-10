Thiago Motta: «Io ex Inter? Ovunque trattato bene! Loro favoriti» (Di sabato 26 ottobre 2024) Thiago Motta ha tenuto la conferenza stampa alla vigilia di Inter-Juventus, partita valida per la nona giornata di Serie A. Il tecnico presenta così il derby d’Italia. CONFERENZA STAMPA Thiago Motta ALLA VIGILIA DI Inter-JUVENTUS CONFERENZA Thiago Motta – Thiago Motta ha risposto alle domande dei colleghi dalla sala stampa della Continassa alla vigilia di Inter-Juventus. Thiago Motta, che partita vorrete fare? C’è sempre voglia di andare in campo allo stesso modo, saremo concentrati per fare quello che sappiamo fare. In campo l’Inter si affida all’esperienza con la media età più alta e voi? La Juventus deve fare una partita come ha sempre fatto, affrontando l’avversario al massimo. La Loro esperienza sicuramente è un dato, hanno vinto il campionato con i fatti e sono favoriti con il Napoli. Dobbiamo essere concreti e determinati. Inter-news.it - Thiago Motta: «Io ex Inter? Ovunque trattato bene! Loro favoriti» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di sabato 26 ottobre 2024)ha tenuto la conferenza stampa alla vigilia di-Juventus, partita valida per la nona giornata di Serie A. Il tecnico presenta così il derby d’Italia. CONFERENZA STAMPAALLA VIGILIA DI-JUVENTUS CONFERENZAha risposto alle domande dei colleghi dalla sala stampa della Continassa alla vigilia di-Juventus., che partita vorrete fare? C’è sempre voglia di andare in campo allo stesso modo, saremo concentrati per fare quello che sappiamo fare. In campo l’si affida all’esperienza con la media età più alta e voi? La Juventus deve fare una partita come ha sempre fatto, affrontando l’avversario al massimo. Laesperienza sicuramente è un dato, hanno vinto il campionato con i fatti e sonocon il Napoli. Dobbiamo essere concreti e determinati.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inter-Juventus - Thiago Motta : “Ecco cosa fare. Scudetto? Loro favoriti con un’altra squadra” - Le dichiarazioni in conferenza stampa di Thiago Motta alla vigilia di Inter-Juventus, sfida di San Siro, valevole per la nona giornata di Serie A E’ giornata di vigilia per la Juventus di Thiago Motta. I bianconeri, reduci dal ko in Champions ... (Calciomercato.it)

CONFERENZA – Thiago Motta alla vigilia di Inter-Juventus : tutte le dichiarazioni - Thiago Motta protagonista della conferenza stampa di vigilia di Inter-Juventus. L’allenatore ha risposto alle domande dei giornalisti presenti a partire dalle ore 11:30. Un’ora dopo toccherà a Simone Inzaghi. CONFERENZA THIAGO MOTTA VIGILIA DI ... (Inter-news.it)

Juventus - Thiago Motta : "Inter e Napoli favorite per lo scudetto. Non recuperiamo nessun infortunato" - Conferenza stampa pre-partita di Thiago Motta, allenatore della Juventus, alla vigilia del grande match contro l`Inter. Domani sera alle 18,... (Calciomercato.com)

LIVE – Inter-Juventus - Thiago Motta in conferenza stampa (DIRETTA) - La diretta testuale della conferenza stampa di Thiago Motta in vista della sfida tra Inter e Juventus, incontro valido per la nona giornata della Serie A 2024/25. L’allenatore italo brasiliano si augura possa esserci una scossa nel big match contro ... (Sportface.it)