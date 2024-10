Lanazione.it - Temporale autorigenerante, ecco cosa è accaduto in Toscana. “Piogge mai registrate prima”

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Firenze, 26 ottobre 2024 – “eccezionali, maicon tale intensità in un secolo di misurazioni nell’area tra Cecina, Santa Luce e Riparbella”. Il costante monitoraggio della Regioneha registrato nella notte fra il 25 e il 26 ottobre il collasso del reticolo minore che ha provocato gravissimi danni nella zona delle colline metallifere, nel territorio Pisano e nel Livornese. Nella vasta area piove già da tre giorni, “i fiumi si sono ingrossati e basta poco per provocare l’esondazione – spiega il presidente Eugenio Giani – Dopo aver messo in sicurezza oramai i grandi fiumi sui piccoli corsi d’acqua dovremo concentrare l’attenzione per il futuro”. Regimare le acque per evitare il peggio nonostante l’incessante pioggia che saturato i terreni non più in grado di assorbire acqua.