Tagli dei fondi ai Comuni Torto M5s | Legge di bilancio disastrosa presenterò emendamenti per tutelarli

"La lettera dei sindaci è la conferma che bisogna provvedere immediatamente alla stesura di proposte di modifica che sto preparando in queste ore". Lo dice la deputata del Movimento 5 Stelle, Daniela Torto, capogruppo della commissione bilancio, a seguito del documento firmato da 51 primi cittadini abruzzesi.

