Quifinanza.it - Stellantis, Confindustria invoca lo stop agli incentivi: tensione fra Orsini e Tavares

Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it

(Di sabato 26 ottobre 2024)continua ad essere il tema caldo dell’economia italiana: il presidente diEmanueleè tornato all’attacco chiedendo al governo di chiudere i rubinetti degliaccusa il Gruppo guidato da Carlosdi non investire in Italia, privilegiando invece l’estero, e di scrivere “letterine” per invitare le aziende della filiera a delocalizzare. “Non possiamo più permetterlo”, ha accusato il capo di, sollevando la reazione diattaccaPer“deve essere finanziato chi fa gli stabilimenti e fa produzione”.invece ha aperto la strada a circa 3.500 uscite anticipate nel corso del 2024 e alla cassa integrazione. La tesi diè che per vendere auto occorra che ci sia domanda, ma in un mercato senzala richiesta di nuove vetture è in bonaccia.