Sondrio, incendio in un appartamento sul Lungo Mallero Diaz (Di sabato 26 ottobre 2024) Sondrio – Intervento dei Vigili del Fuoco di Sondrio sabato mattina in un appartamento situato al quinto piano di un condominio che affaccia sul Lungo Mallero Diaz, all'incrocio con via Pedescallo. I pompieri hanno utilizzato l'autoscala per raggiungere il terrazzo dal quale poi sono entrati nell'abitazione dove hanno provveduto a spegnere il principio d'incendio del quale già anche a una certa distanza di poteva sentire l'odore acre. Non si registrano feriti, ma l'intervento a sirene spiegate dei Vigili del Fuoco – erano da poco passate le 9 – ha attirato l'attenzione di numerose persone che si sono fermate ad osservare quanto stava accadendo, con il timore che lo sprigionarsi delle fiamme avesse coinvolto qualcuno all'interno dell'appartamento.

