Santanchè “Al più presto un nome forte per liberare Comune Milano” (Di sabato 26 ottobre 2024) Milano (ITALPRESS) – A Milano, “dobbiamo avere il candidato sindaco nel più breve tempo possibile, non so quale sarà questo nome, ci confronteremo, dobbiamo avere un nome forte perché dobbiamo liberare Milano”. Così il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, a margine di un evento organizzato dal centrodestra al Pirellone in occasione dei due anni del governo Meloni.(ITALPRESS). xm4/abr/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Santanchè “Al più presto un nome forte per liberare Comune Milano” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di sabato 26 ottobre 2024)(ITALPRESS) – A, “dobbiamo avere il candidato sindaco nel più breve tempo possibile, non so quale sarà questo, ci confronteremo, dobbiamo avere unperché dobbiamo”. Così il ministro del Turismo, Daniela, a margine di un evento organizzato dal centrodestra al Pirellone in occasione dei due anni del governo Meloni.(ITALPRESS). xm4/abr/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Imperdibili - ineguagliabili - sparsi ai quattro angoli del mondo. Da Roma a New York - da Londra a Tblisi : ci voglio essere a tutti i costi! Sono i 60 anni della Sartoria Tirelli - le 90 primavere di Armani - The Cult Pirelli e il Calendario Di Meo a Tblisi. E Milano consegna il Premiolino - non lasciatevi ingannare dal nome - si tratta del Super Premio di giornalismo 2024 a Lorenzo Tondo - corrispondente del Guardian per il Sud Italia e il Mediterraneo. - Come si fa a non esserci? Come si fa ad aver accesso alle liste blindatissime dei quattro eventi piu’ glamour dell’anno. Ognuno di loro porta con sé uno scrigno di essential beauty. Una bellezza piu’ che mai necessaria in tempi bui come questi. Le ... (Ilgiornaleditalia.it)

Chiara Ferragni non era alla Milano Fashion Week ma resta il nome più cercato sul web - Tra i nomi delle persone più cercate in rete, legate alla Milano Fashion Week, c'è anche Chiara Ferragni, nonostante non fosse neppure presente alle sfilate.Continua a leggere (Fanpage.it)

Melillo (Antimafia) : «Ai capi ultras il calcio interessa poco - è business. Non è un fenomeno solo di Milano» - Melillo (Antimafia): «Ai capi ultras il calcio interessa poco, non è un fenomeno solo di Milano» Il procuratore Antimafia intervistato dal Giornale. «Questa indagine costringe ad aprire gli occhi sulla realtà. Bisogna smettere di fare finta di ... (Ilnapolista.it)

Serie A1 - la squadra femminile del Consorzio cambia nome : nasce Numia Vero Volley Milano - Si è svolta questa mattina presso la sala delle Colonne di Banco BPM a Milano la presentazione della nuova partnership tra Vero Volley e Numia, con la presenza dei soci Banco BPM, Gruppo BCC Iccrea e FSI. Numia sarà il Title Sponsor della prima ... (Today.it)