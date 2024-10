Ilrestodelcarlino.it - Sanità tra scioperi e proteste. Ambito sociale, scongiurato il taglio

(Di sabato 26 ottobre 2024) L’Unione sindacale di base denuncia una totale inadeguatezza dell’attuale dirigenza Ast di Ascoli e ha indetto una giornata di sciopero per giovedì 31 ottobre. A detta della sigla quello che ha visto i precari non prorogati, a pochi giorni dalla scadenza prevista alla fine di questo mese, è stato "uno scherzetto che grida vendetta". Attraverso una nota l’Usb è tornato a puntare il dito contro la direzione Ast che da quando si è insediata non ha fatto altro che tagliare servizi, posti letto e risorse umane. Allo stato attuale i lavoratori sono stati letteralmente abbandonati nel sopportare tutto il carico assistenziale e la responsabilità verso i malati. L’Ast, ad oggi, non ha ancora informato i lavoratori precari su quale futuro li aspetta. Sono circa venti le unità interessate già sfinite dai carichi di lavoro e dai continui richiami in servizio.