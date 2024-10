Ragazzina morta a 13 anni, la sorella posta le chat e accusa il fidanzato: «Non era depressa, l'ha buttata giù lui. È un femminicidio» (Di sabato 26 ottobre 2024) Una tragedia ha sconvolto Piacenza: una Ragazzina di 13 anni è morta cadendo dal tetto di un edificio. Le indagini sono in corso, con l?obiettivo di chiarire le dinamiche Leggo.it - Ragazzina morta a 13 anni, la sorella posta le chat e accusa il fidanzato: «Non era depressa, l'ha buttata giù lui. È un femminicidio» Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Una tragedia ha sconvolto Piacenza: unadi 13cadendo dal tetto di un edificio. Le indagini sono in corso, con l?obiettivo di chiarire le dinamiche

Ragazzina morta a 13 anni dopo la caduta dal tetto del palazzo. Si indaga sui coetanei - interrogato il fidanzato di 15 anni - Una tragedia ha sconvolto Piacenza: una ragazzina di 13 anni è morta cadendo dal tetto di un edificio. Le indagini sono in corso, con l?obiettivo di chiarire le dinamiche... (Leggo.it)

Ragazzina morta a Piacenza - pm : natura della caduta non è certa - La Procura per i minori di Bologna "non ha disposto provvedimenti restrittivi" per il caso della 13enne morta precipitata da un tetto a Piacenza. "Al momento non è ancora possibile esprimersi sulla natura accidentale o volontaria della caduta, né se ... (Quotidiano.net)

Ragazzina di 13 anni morta - ancora sotto interrogatorio l'amico che era con lei sul tetto - Si trova ancora in caserma al comando provinciale di via Beverora il giovane, minorenne, che era insieme alla ragazzina di 13 anni (avrebbe compiuto i 14 tra poco) che nella mattinata di venerdì 25 ottobre intorno alle 8,30 è morta tragicamente ... (Ilpiacenza.it)

Morta la ragazzina investita da un treno merci - Oleisa aveva 12 anni - È morta all'ospedale di Padova la ragazzina di 12 anni che nel pomeriggio di ieri, 10 ottobre, era stata travolta da un treno a un passaggio a livello. Si chiamava Oleisa Kypriianchuk ed era di origine ucraina. Come ricostruisce PadovaOggi, ... (Today.it)