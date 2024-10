.com - Promozione / I tre punti vanno al Moie Vallesina, il Barbara Monserra merita di più

(Di sabato 26 ottobre 2024) In gol Pieralisi nella ripresa. Occasioni anche per la squadra di casa ma gli ospiti hanno controllato fino al novantesimo, 26 Ottobre 2024 – Vince ile sono tred’oro pre riprendere un percorso importante e per far ritornare serenità e fiducia nel gruppo. Parte forte la formazione di Rossi ma ilrisponde bene. Poche le emozioni. Nella ripresa arriva il gol partita. Al 9? ripartenza degli ospiti con Mosca che trova spazio sulla destra, entra in area e mette in mezzo per Pieralisi che da due passi insacca. All’11 Pierpaoli su punizione fa gridare al pareggio ma il portiere ospite dice no. I padroni di casa ci provano e al 34? Castignani cade in area dopo un contatto ma l’arbitro fa continuare. Allo scadere altra opportunità per la squadra di Mancini con Castignani salvata sulla linea.