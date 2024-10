Polemica per le nuove frasi di Lorenzo, Shaila lo ferma: “Gli tiro due …” (Di sabato 26 ottobre 2024) Da quando sono arrivati in Spagna al Gran Hermano Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono lasciati completamente andare. Non solo le notti infuocate, il gieffino poche ore fa ha fatto scoppiare una Polemica per delle frasi davvero volgari rivolte alla sua nuova amica speciale. Non contento poco dopo Lorenzo ha confessato a Shaila di essere geloso e gli ha confidato alcune sue paure, soprattutto legate a quello che potrebbe essere il loro rapporto fuori dalla casa (fiducioso il ragazzo): “Poi penso al fuori e a tutto. Penso a una cosa mia, non tua. Brutta? Mmm. Non c’entri nulla tu. Se è una mia paura? Sì, ma è più forte di me. Non mi puoi dare una mano, è una roba mia“. Biccy.it - Polemica per le nuove frasi di Lorenzo, Shaila lo ferma: “Gli tiro due …” Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Da quando sono arrivati in Spagna al Gran HermanoGatta eSpolverato si sono lasciati completamente andare. Non solo le notti infuocate, il gieffino poche ore fa ha fatto scoppiare unaper delledavvero volgari rivolte alla sua nuova amica speciale. Non contento poco dopoha confessato adi essere geloso e gli ha confidato alcune sue paure, soprattutto legate a quello che potrebbe essere il loro rapporto fuori dalla casa (fiducioso il ragazzo): “Poi penso al fuori e a tutto. Penso a una cosa mia, non tua. Brutta? Mmm. Non c’entri nulla tu. Se è una mia paura? Sì, ma è più forte di me. Non mi puoi dare una mano, è una roba mia“.

