Pagelle – Conte sta rivoluzionando il ventennio di De Laurentiis si è preso la scena come nessun altro

(Di sabato 26 ottobre 2024) Ledi Napoli-Lecce 1-0, a cura di Fabrizio d’Esposito MERET. Con il Napule pragmatico e tosto dell’Uomo Nuovo in panca – oggi contro la squadra della sua Betlemme – bisogna sempre attenersi alla realtà,già con l’Empoli. E la realtà dice che il giovane Meret guarito ha fatto un solo paratone in 95’, su quella cabeza del Big Jim giallorosso, senza dimenticare la punizione sansoniana nel finale. Poi ci sono i brividi provati, in questa lunga vigilia di Ognissanti: una deviazione accidentale del Corazziere Sabaudo e due rilanci sbagliati uno dopo l’. Bentornato Meret – 6 DI LORENZO. Al solito gli azzurri si concentrano soprattutto a destra (pure con il vituperato Ngonge) e il Capitano rinato segna due volte. Il gol buono è il secondo, con un batti e ribatti caparbio e vincente.