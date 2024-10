Quotidiano.net - Ora solare 2024, quando cambia l’ora: cosa fare. Si dorme di più

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di sabato 26 ottobre 2024) Roma, 26 ottobre– Il momento del cambio è arrivato: nella notte di oggi, tra sabato 26 e domenica 27 ottobre, le lancette torneranno indietro di un'ora con l'arrivo dell'ora, segnando la fine dell'ora legale. A differenza di quest’ultima, introdotta in primavera per sfruttare maggiormente la luce pomeridiana, l'oraè più allineata al ciclo naturale di luce dei mesi invernali. Con il passaggio all'ora, il sole sorgerà prima al mattino, ma le giornate si accorceranno, con il tramonto anticipato. Il cambio ci permetterà di dormire un'ora in più, e l'oraresterà in vigore fino alla primavera,torneremo all'ora legale nella notte tra il 29 e il 30 marzo 2025.