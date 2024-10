Lanazione.it - Operatori internazionali alla scoperta del territorio

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) GROSSETO Promuovere le produzioni di qualità della Maremma per ampliare i percorsi dizzazione. Questo l’obiettivo del tour rivolto a seieconomici stranieri, organizzato dCamera di Commercio della Maremma e del Tirreno, con il supporto dell’Associazione per la Promozione e Tutela del Tortello Maremmano e Confesercenti Grosseto. I sei buyer provenienti da Svezia, Polonia, Canada e Taiwan, ieri sono stati ospiti del Parco della Maremma e sono giunti in Toscana specialmente per partecipareBuy Food Toscana, la vetrina internazionale del gusto made in Tuscany. Dal grossetano sono otto le realtà che vi hanno partecipato: Caseificio sociale Manciano, Caseificio Il Fiorino, Frantoio Franci, Olma, La Seggianese, Granai di Toscana, Le Logge, Subissati.