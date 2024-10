Oasport.it - NBA, i risultati della notte (26 ottobre): altra sconfitta per i Pistons di Fontecchio, Davis trascina i Lakers in rimonta contro i Suns

(Di sabato 26 ottobre 2024)grandequella completata da poco in NBA per la regular season 2024-2025 scattata pochi giorni fa con dieci partite disputate, dove è sceso in campo anche il nostro portacolori Simonecon i suoi Detroit: andiamo quindi a fare un recap di quanto accaduto oltreoceano. Vittoria casalinga dei Toronto Raptors (1-1) sui Philadelphia 76ers (0-2) per 115-107 con 27 punti di Scottie Barnes e 19 di Jakob Pöltl – 28 punti di Kelly Oubre Jr. e 24 di Tyrese Maxey non bastano agli ospiti ancora orfani di Joel Embiid e Paul George infortunati. Affermazione interna anche per gli Orlando Magic (2-0)i Brooklyn Nets (0-2) per 116-101, con Franz Wagner decisivo grazie ai suoi 29 punti insieme ai 18 di Moritz Wagner subentrato dalla panchina – 24 punti di Cam Thomas e 20 di Dennis Schröder per i Nets.