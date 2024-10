Impresaitaliana.net - Nasce “Mammma che festa”, Anna Porricelli: “I bambini sono la speranza per un mondo migliore”

Leggi tutta la notizia su Impresaitaliana.net

(Di sabato 26 ottobre 2024) Domani alle 18 l’inaugurazione di “che” con la prima raccolta fondi a favore dell’Associazione Altrove Napoli. Anche in un territorio difficile come il Mezzogiorno posre bei progetti come “che”, una nuova sala feste per iche sorgerà a Napoli in via provinciale delle brecce 66. Domani, 27 ottobre, si terrà l’inaugurazione, l’appuntamento è alle 18 ma gli invitati non porteranno piante e regali in dono per l’avvio dell’attività perché è stata lanciata una raccolta fondi a favore deiospiti dell’Associazione Altrove, una casa famiglia gestita dalla dottoressa SusTagliaferri.