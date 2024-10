Moto GP: Pole di Bagnaia in Thailandia, terzo Martin (Di sabato 26 ottobre 2024) Pecco Bagnaia conquista la Pole position nel Gran Premio di Thailandia della MotoGP, segnando un tempo straordinario di 1’28?7. Il campione del mondo in carica ha portato la sua Ducati davanti a tutti, battendo il compagno di marca Enea Bastianini, che ha chiuso con un ritardo di +0.232, e il leader della classifica mondiale Jorge Martin, staccato di +0.430.Leggi anche: Agrigento: accoltella sette volte la figlia: fermato padre settantenne In seconda fila troviamo Marco Bezzecchi, seguito da Marc Marquez e Fabio Quartararo, pronti a lottare per le prime posizioni in gara. Più indietro, il giovane Pedro Acosta ha segnato un +0.719, seguito da Fabio Di Giannantonio a +0.735, Alex Marquez a +0.827, Maverick Vinales a +0.928, Franco Morbidelli a +1.036 e infine Johann Zarco, che ha chiuso con un ritardo di +1.097. Thesocialpost.it - Moto GP: Pole di Bagnaia in Thailandia, terzo Martin Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Peccoconquista laposition nel Gran Premio didellaGP, segnando un tempo straordinario di 1’28?7. Il campione del mondo in carica ha portato la sua Ducati davanti a tutti, battendo il compagno di marca Enea Bastianini, che ha chiuso con un ritardo di +0.232, e il leader della classifica mondiale Jorge Martin, staccato di +0.430.Leggi anche: Agrigento: accoltella sette volte la figlia: fermato padre settantenne In seconda fila troviamo Marco Bezzecchi, seguito da Marc Marquez e Fabio Quartararo, pronti a lottare per le prime posizioni in gara. Più indietro, il giovane Pedro Acosta ha segnato un +0.719, seguito da Fabio Di Giannantonio a +0.735, Alex Marquez a +0.827, Maverick Vinales a +0.928, Franco Morbidelli a +1.036 e infine Johann Zarco, che ha chiuso con un ritardo di +1.097.

