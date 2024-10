Migranti in Albania, Michel: “Non si temano le novità” (Di sabato 26 ottobre 2024) “Penso che non dovremmo aver paura di guardare a modi operativi, modi concreti per essere più efficaci in termini di gestione della migrazione” A dirlo il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, in un’intervista alla European Newsroom, di cui anche l’Ansa fa parte, nel rispondere a una domanda sugli hot spot per i rimpatri. Per Imolaoggi.it - Migranti in Albania, Michel: “Non si temano le novità” Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di sabato 26 ottobre 2024) “Penso che non dovremmo aver paura di guardare a modi operativi, modi concreti per essere più efficaci in termini di gestione della migrazione” A dirlo il presidente del Consiglio Europeo, Charles, in un’intervista alla European Newsroom, di cui anche l’Ansa fa parte, nel rispondere a una domanda sugli hot spot per i rimpatri. Per

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tutto pronto per l'esordio della Fiera di San Michele - attenzione alle modifiche della viabilità - Entrano nel vivo i preparativi per l’edizione 2024 della Fiera di San Michele, la prima delle due grandi manifestazioni dell’autunno santarcangiolese con un ricco programma di eventi: come di consueto, per consentire l’allestimento e ... (Riminitoday.it)

Tutto pronto per l'esordio della Fiera di San Michele - attenzione alle modifiche della viabilità - Entrano nel vivo i preparativi per l’edizione 2024 della Fiera di San Michele, la prima delle due grandi manifestazioni dell’autunno santarcangiolese con un ricco programma di eventi: come di consueto, per consentire l’allestimento e ... (Riminitoday.it)