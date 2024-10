Migliaia di fotografie e diapositive nel fango: "Così salvo i ricordi di mamma e papà" | VIDEO (Di sabato 26 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Una casa piena di fotografie. Stese sul letto, sul tavolo del soggiorno, persino nel forno della cucina. Migliaia di scatti che sono i ricordi più preziosi che Chiara Badiali Piana ha dei suoi genitori. E che l'alluvione che ha colpito Lavino Bolognatoday.it - Migliaia di fotografie e diapositive nel fango: "Così salvo i ricordi di mamma e papà" | VIDEO Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Una casa piena di. Stese sul letto, sul tavolo del soggiorno, persino nel forno della cucina.di scatti che sono ipiù preziosi che Chiara Badiali Piana ha dei suoi genitori. E che l'alluvione che ha colpito Lavino

di scatti che sono ipiù preziosi che Chiara Badiali Piana ha dei suoi genitori. E che l'alluvione che ha colpito Lavino

