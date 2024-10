Maurizio Schillaci, cugino di Totò, ricoverato in condizioni critiche a Palermo (Di sabato 26 ottobre 2024) Maurizio Schillaci , ex calciatore di 62 anni e cugino del famoso bomber Totò Schillaci , si trova attualmente in condizioni critiche a causa di tubercolosi . La notizia giunge poche settimane dopo la tragica scomparsa di Totò , avvenuta il 18 settembre a causa di un tumore . Negli ultimi anni, Maurizio ha vissuto in un' auto e ha iniziato a manifestare gravi malesseri, tra cui febbre alta . Dopo Feedpress.me - Maurizio Schillaci, cugino di Totò, ricoverato in condizioni critiche a Palermo Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di sabato 26 ottobre 2024), ex calciatore di 62 anni edel famoso bomber, si trova attualmente ina causa di tubercolosi . La notizia giunge poche settimane dopo la tragica scomparsa di, avvenuta il 18 settembre a causa di un tumore . Negli ultimi anni,ha vissuto in un' auto e ha iniziato a manifestare gravi malesseri, tra cui febbre alta . Dopo

