Maltempo, uomo disperso ad Arenzano (Genova). Esondano torrenti nel Pisano e nel Savonese (Di sabato 26 ottobre 2024) Prosegue l'ondata di Maltempo sull'Italia. Anche quella di oggi, sabato 26 ottobre, è una giornata di allerte meteo: la Protezione civile ha diramato avviso arancione su alcuni settori di Piemonte, Liguria e Emilia-Romagna. Allerta gialla invece su Veneto, Lombardia, Toscana e Valle d'Aosta. In Liguria, a Terralba (Arenzano, Genova), un ristoratore di 62 anni risulta disperso: al momento le ricerche sono state interrotte a causa del buio. A a segnalare la scomparsa è stata la moglie, che ha spiegato come potrebbe essere stato travolto da uno smottamento sulle alture del comune, provocato dalla fuoriuscita di un torrente. I vigili del fuoco hanno ritrovato un'auto nei pressi del letto del corso d'acqua: si pensa appartenga all'uomo. L'abitacolo del mezzo, distrutto, è risultato vuoto.

Maltempo - nuova ondata colpisce 5 Regioni : disperso un uomo a Genova - Toscana, Liguria, Emilia Romagna, Piemonte e Veneto, sono queste le Regione che tra oggi e domani dovranno fare i conti con le conseguenze del maltempo. Fenomeni intensi e costanti potrebbero causare ingenti danni, soprattutto in Liguria, dove tra ... (Ildifforme.it)

Maltempo in Liguria - uomo disperso ad Arenzano. La moglie : “Mi ha telefonato - ma ora non risponde più” - L'auto sulla quale viaggiava l'uomo è stata trascinata via dall'acqua del Rio Lissolo ad Arenzano. La moglie: "Mi ha telefonato e inviato una foto e da allora non risponde più". Ricerche in corso.Continua a leggere (Fanpage.it)

Maltempo - uomo disperso ad Arenzano (Genova). Esondano torrenti nel Pisano - Prosegue l'ondata di maltempo sull'Italia. Anche quella di oggi, sabato 26 ottobre, è una giornata di allerte meteo: la Protezione civile ha diramato avviso arancione su alcuni settori di Piemonte, Liguria e Emilia-Romagna. Allerta gialla invece su ... (Tg24.sky.it)

Salva un uomo in balia del maltempo a Catania - ecco chi è la 28enne Angela Isaac - Ieri mattina, una giovane donna di Catania ha compiuto un gesto eroico durante l'alluvione che ha colpito la città in seguito a un violento nubifragio. Angela Isaac , 28 anni e madre di un bambino di due anni e mezzo, ha salvato un uomo trascinato ... (Gazzettadelsud.it)