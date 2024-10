Ilrestodelcarlino.it - Lorenzo Cubello, lo strazio della compagna: “Amava la vita”

(Di sabato 26 ottobre 2024) Ravenna, 26 ottobre 2024 – “Era pieno di, pieno di energia. Una persona buona, che aiutava sempre tutti e se avevi bisogno lui correva. Per me era perfetto”. Poche parole. Paola, ladi, una delle due vittime dell’esplosione alla Toyota Handling a Borgo Panigale, non vuole aggiungere altro. Da giorni è chiusa nel dolore di aver perso la persona con cui programmava insieme unae una famiglia: aspetta infatti una bimba., 37 anni, da qualche tempo aveva comprato casa a Russi. E prima ha vissuto a Godo, sempre insieme alla. Lo ricorda un amico, Matteo Scaioli. “Era felicissimo di diventare padre, venne a dirmelo con le lacrime agli occhi. Ultimamente gli chiedevo se fosse contento e lui era un’altra persona. Si sarebbe fatto la sua, sarebbe stato felice – ricorda Scaioli –.