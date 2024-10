Oasport.it - LIVE Bronzetti-Dolehide 3-6, 6-3, 0-1, WTA Guangzhou 2024 in DIRETTA: iniziato il set decisivo

(Di sabato 26 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Sbaglia l’attacco di dritto. 30-40 Servizio e comodo rovescio. 15-40 Mamma mia, vincente spaventoso di dritto in corsa in cross di. 15-30 Prima vincente! 0-30 Lungo di poco il dritto difensivo di. 0-15 Risposta di rovescio vincente. 0-1 Prima vincente. 40-30 Con il dritto Lucia. 40-15 Prima in kick vincente. 30-15 In rete il dritto difensivo di Lucia. 15-15 Sbaglia di rovescio dopo il servizio. 15-0 Dritto vincente lungoriga.il 3° set, serve. Metical time out per l’americana. Contrattura all’altezza del gomito per lei.3-6, 6-3! Servizio e chiusura di dritto! Pareggia i conti Lucia! 40-30 Esplode il dritto lungoriga! SU! Set point! 30-30 Lungo il dritto di Lucia. 30-15 Fuori il rovescio lungoriga di