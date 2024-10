Gaeta.it - L’Aquila ospita la giornata contro la contraffazione: il dialogo tra istituzioni e giovani

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un evento significativo si è svolto a, dove il sottosegretario di Stato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Fausta Bergamotto, ha preso parte alla “Quarta edizione delladella lotta allaper gli studenti”. L’in, tenutosi presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, ha segnato la conclusione della settimana nazionale anti, un’iniziativa annuale promossa dal Ministero per sensibilizzare la popolazione sui danni causati dallae sull’importanza della tutela del “Made in Italy”. L’evento ha coinvolto in particolare i, attirando la loro attenzione sui pericoli del fenomeno dellae sensibilizzandoli a promuovere una cultura della legalità.