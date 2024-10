Sport.quotidiano.net - L’Adamant oggi decide sulla firma del play Chessari

(Di sabato 26 ottobre 2024) E’ di nuovo vigilia di campionato per, in campo domani pomeriggio (ore 18) alla Bondi Arena contro Oderzo per ritornare ai due punti dopo la sconfitta della scorsa settimana sul campo di Pordenone. E’ stata una settimana diversa dal solito per i biancazzurri, alle prese con qualche acciacco (Turini e Dioli) e con l’aggiunta negli ultimi due giorni di allenamenti delRoberto: il ragazzo si è allenato anche ieri in gruppo, ed in serata la società ha fatto le ultime valutazioni del caso perre se tesserarlo o meno in vista della partita di domani.