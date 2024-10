Lanazione.it - La novità del Cin. In Maremma solo il 43% delle strutture ricettive si è messo in regola

(Di sabato 26 ottobre 2024) I titolarilocazioni turistiche devono entrare in possesso del proprio Cin, cioè del Codice identificativo nazionale e in provincia di Grosseto meno della metàrmente registrate ne sono i possesso. I numeri insomma ci consegnano un ritardo da parte dei titolari di struttura,il 43% ne è in possesso (al di sotto della media toscana che invece si attesta intorno al 54%). Un dato che preoccupa e che posiziona la provincia di Grosseto indietro rispetto alle altre province toscane. Intanto Confcommercio fa sapere che le imprese della ricettività e i privati che affittano le proprie case a fine turistico sono ancora in tempo per ottenere questo codice ma non devono perdere tempo perché il termine ultimo è il primo gennaio 2025.