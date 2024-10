La Basilica di Aquileia diventa accessibile: Un progetto innovativo per tutti i visitatori (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Basilica di Aquileia, un gioiello della storia paleocristiana e sito Unesco situato in Friuli-Venezia Giulia, ha intrapreso un importante cammino verso l’inclusività . Grazie al progetto “Basilica di Aquileia per tutti“, le opere di inestimabile valore, tra cui antichi mosaici risalenti all’epoca romana, sono ora fruibili anche da persone non vedenti, ipovedenti e con disabilità cognitive. Questa iniziativa rappresenta un passo fondamentale nella creazione di un ambiente accessibile, dove la cultura e l’arte possano essere vissute da tutti. L’importanza del progetto e le sue finalità Il progetto “Basilica di Aquileia per tutti” è frutto di una collaborazione con l’équipe Museo per tutti – L’abilità onlus e si è sviluppato in un arco di 24 mesi. Gaeta.it - La Basilica di Aquileia diventa accessibile: Un progetto innovativo per tutti i visitatori Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ladi, un gioiello della storia paleocristiana e sito Unesco situato in Friuli-Venezia Giulia, ha intrapreso un importante cammino verso l’inclusività . Grazie al“diper“, le opere di inestimabile valore, tra cui antichi mosaici risalenti all’epoca romana, sono ora fruibili anche da persone non vedenti, ipovedenti e con disabilità cognitive. Questa iniziativa rappresenta un passo fondamentale nella creazione di un ambiente, dove la cultura e l’arte possano essere vissute da. L’importanza dele le sue finalità Il“diper” è frutto di una collaborazione con l’équipe Museo per– L’abilità onlus e si è sviluppato in un arco di 24 mesi.

