Kiev, sale a 5 morti il bilancio dell'attacco russo a Dnipro (Di sabato 26 ottobre 2024) È salito a cinque morti il bilancio dell'attacco russo a Dnipro.Lo ha reso noto : il capo dell'amministrazione statale regionale, Serhiy Lysak, come riporta Ukrainska Pravda. Tra le vittime si conta anche un bambino, mentre sono una ventina i feriti. Parallelamente una ragazza adolescente è rimasta uccisa e altre sei persone sono rimaste ferite nel distretto Solomianskyi della città di Kiev a seguito di un attacco di droni russi. Dura la reazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky: "questa guerra dura ormai da tre anni e c'è un solo colpevole: Mosca. Ecco perché dobbiamo esercitare una pressione sull'aggressore che possa davvero costringerlo a porre fine al terrore e alla guerra. Una pace e una sicurezza affidabili si ottengono solo attraverso la forza e la determinazione". Quotidiano.net - Kiev, sale a 5 morti il bilancio dell'attacco russo a Dnipro Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 26 ottobre 2024) È salito a cinqueil.Lo ha reso noto : il capo'amministrazione statale regionale, Serhiy Lysak, come riporta Ukrainska Pravda. Tra le vittime si conta anche un bambino, mentre sono una ventina i feriti. Parallelamente una ragazza adolescente è rimasta uccisa e altre sei persone sono rimaste ferite nel distretto Solomianskyia città dia seguito di undi droni russi. Dura la reazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky: "questa guerra dura ormai da tre anni e c'è un solo colpevole: Mosca. Ecco perché dobbiamo esercitare una pressione sull'aggressore che possa davvero costringerlo a porre fine al terrore e alla guerra. Una pace e una sicurezza affidabili si ottengono solo attraverso la forza e la determinazione".

